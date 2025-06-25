Dolar
39.75
Euro
46.23
Altın
3,324.76
ETH/USDT
2,414.90
BTC/USDT
107,431.00
BIST 100
9,432.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan hurda atık depolama sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’de NATO Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Hollanda'da, NATO zirvesini protesto eden Filistin destekçileri ve iklim aktivistlerine polis müdahalesi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın yapıldığı Lahey kentinde, iklim aktivistleri grubunun organizasyonuyla bir araya gelen, aralarında Filistin destekçilerinin de olduğu onlarca göstericinin eylemine polis müdahalede bulundu.

Selman Aksünger  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Hollanda'da, NATO zirvesini protesto eden Filistin destekçileri ve iklim aktivistlerine polis müdahalesi Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Lahey

Grubun çağrısıyla farklı noktalardan, şehir merkezini otoyollara bağlayan A12 yoluna gelen göstericiler, otoyolu kapatmaya çalışsa da eylemleri geniş güvenlik önlemleri alan polis tarafından engellendi.

NATO zirvesini protesto eden ve sık sık Filistin'e destek sloganları atan onlarca gösterici, iklim değişikliğine karşı harekete geçilmemesine tepki gösteren dövizler taşıdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Soykırımı durdur" sloganları

"Soykırımı durdur", "Savaşı durdur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler sık sık "İşgal altındaki topraklarda barış olmaz", "İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti olmaz", "Özgür Filistin", "Filistin yalnız değilsin" sloganları attı.

Polis, beş ayrı noktadaki Filistin destekçilerini ve iklim aktivistlerini gözaltına alarak belediyeye ait araçlarla şehrin başka bir noktasına götürdü.

Polisin, zaman zaman sert müdahalede bulunduğu göstericilerden bazılarını coplarla vurarak engellediği görüldü.

"Yokoluş İsyanı" adlı grup, engellenen gösteriye ilişkin X sosyal medya hesabından, "Soykırımı durdurun. Faşizmi ve ırkçılığı durdurun. Fosil yıkımını durdurun" paylaşımı yaptı.

Yerel saatle 12.00'de başlayan gösteri, polisin tüm göstericileri yollardan kaldırması ve gözaltına almasıyla yerel saatle 14.40 itibarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
MSB'den, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaşımı
Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefimiz sadece güvenlik değil, ekonomik ve sosyal bir dönüm noktasıdır
Kırıkkale'de otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Benzer haberler

Hollanda'da, NATO zirvesini protesto eden Filistin destekçileri ve iklim aktivistlerine polis müdahalesi

Hollanda'da, NATO zirvesini protesto eden Filistin destekçileri ve iklim aktivistlerine polis müdahalesi

Papa, Mar İlyas Kilisesi'ne yapılan saldırının, Suriye'de kırılganlığı bir kez daha gösterdiğini söyledi

Filistin destekçisi Mamdani, seçilmesi halinde New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak

Sanchez, İspanya'nın NATO'nun savunmasında anahtar bir ülke olmaya devam edeceğini belirtti

Sanchez, İspanya'nın NATO'nun savunmasında anahtar bir ülke olmaya devam edeceğini belirtti
İtalya'da bir süpermarket zinciri, İsrail ürünlerini raflarından kaldırdı

İtalya'da bir süpermarket zinciri, İsrail ürünlerini raflarından kaldırdı
Cezayirli yönetmen Bouabdallah, Filistinlilerin yaşadığı zulmü İspanyol engizisyonuna benzetti

Cezayirli yönetmen Bouabdallah, Filistinlilerin yaşadığı zulmü İspanyol engizisyonuna benzetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet