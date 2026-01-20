Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1. Aşama Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı, Minneapolis'te 10 binden fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yürütülen operasyonlar kapsamında 10 binden fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını bildirdi.

Şilan Turp  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
ABD İç Güvenlik Bakanı, Minneapolis'te 10 binden fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Ankara

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı birimlerin kentteki göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyonlar yürüttüğünü belirtti.

Operasyonlar kapsamında, suç kaydı bulunduğu belirtilen 10 binden fazla düzensiz göçmenin yakalanarak gözaltına alındığını aktaran Noem, bu kişilerin kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

Noem, son 6 hafta içinde 3 bin düzensiz göçmenin daha güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirterek, söz konusu operasyonların sürdürüleceğini ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da gözaltına alınan bazı göçmenlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

İlgili konular
