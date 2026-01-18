Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, Komitenin "misyon bildirisini" onayladığını açıkladı

Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışma ilkelerini ve sorumluluklarını belirleyen "misyon bildirisini" imzalayarak ilk resmi adımın atıldığını duyurdu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Çağrı Koşak  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Gazze

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Gazze'de geçici teknokrat Filistin yönetimi olarak kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şaas, "Bugün, ilk resmi işlemim olarak görevimizi, çalışma ilkelerimizi ve sorumluluk çerçevelerimizi belirlemek amacıyla Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi misyon bildirisini onayladım ve imzaladım." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararı ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 20 maddelik barış planı uyarınca kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Şaas, "Gazze Şeridi'ndeki geçiş sürecini, sürdürülebilir bir Filistin refahı için sağlam bir temele dönüştürmeye" kararlı olduklarını vurguladı.

Şaas, komitenin temel görevinin sadece altyapı düzeyinde değil aynı zamanda sosyal yapının canlandırılması ve bölgede gelecek umudunun yeniden tesisi olduğuna dikkati çekerek sürecin, Trump'ın başkanlığındaki Barış Konseyi denetiminde ve Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'un desteğiyle yürütüleceğini ifade etti.

Komitenin önceliklerine ilişkin Şaas, şu ifadeleri kullandı:

"Komite, güvenliği pekiştirmeye, insan onurunun temel taşı olan elektrik, su, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri geri getirmeye, barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine dayalı bir toplumu desteklemeye kararlıdır."

Şaas, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin "dürüstlük ve şeffaflık" ilkelerine bağlı kalacağını vurgulayarak, "Komite, zorlukları fırsatlara dönüştürebilen, işsizliğin yerine herkese onurlu bir yaşam sunan gerçek iş imkanlarını yaratan, sürdürülebilir ve üretken bir ekonomi inşa etmek için çalışacaktır." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti. Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlere göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Son olarak, dün, teknokratlardan oluşan komite üyelerini açıklayan Şaas, Mısır'ın başkenti Kahire'de çalışmalarına başlayacaklarını duyurmuştu.

