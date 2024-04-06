TFF, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
İstanbul
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, tarihe altın harflerle geçen milli mücadelenin haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümünü kutlarız. Dünyanın köklü kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansı'na nice başarılı yıllar dileriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.