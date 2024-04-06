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Kurumsal Haberler

TFF, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emre Doğan  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
TFF, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, tarihe altın harflerle geçen milli mücadelenin haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümünü kutlarız. Dünyanın köklü kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansı'na nice başarılı yıllar dileriz."

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