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Spor

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe Kulübüne verilen 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya düşürdü.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya indirdi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, federasyon tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırılan sarı-lacivertlilerin cezası, oy çokluğuyla 400 bin liraya düşürüldü. Başlamış müsabakayı terk etmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılması kararı ise oy birliğiyle onandı.

Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon misafir takım olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne verilen 500 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onama kararı aldı.

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