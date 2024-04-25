AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Şıvka, medyada yapay zeka kullanımını anlattı
Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka, Konya'da düzenlenen "Yapay Zeka ve İş Dünyasına Yansımaları" başlıklı seminerde, medyada yapay zeka kullanımını ve AA'nın yapay zeka çalışmalarını değerlendirdi.
Konya
Konya Ticaret Odası (KTO), Elektrik Mühendisleri Odası Konya Temsilciliği ve Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) işbirliğiyle KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Şıvka, geleneksel medyanın teknolojik gelişmelerle dönüşümünü anlattı.
Medyanın bugün geçmişe göre çok daha hızlı olduğunun altını çizen Şıvka, yapay zekanın da özellikle hız konusunda gazeteciliğe büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
"İyi bir muhabir olmak için iyi bir dijital okur yazar olmanız gerekiyor. İyi bir muhabirin, aynı zamanda iyi bir bilgisayar kullanıcısı olması gerekiyor. İyi bir muhabirin aynı zamanda iyi bir internet medyası kullanıcısı olması gerekiyor. Şimdi buna yeni kavramlar gelmeye başladı; yapay zeka tohumlarını kullanabilen muhabir olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bilgisayarların da haber ürettiği ve yayımladığı döneme girilmeye başlandığına dikkati çeken Şıvka, "Bunun en güzel örneğini seçimlerde verdik. Veriden veri üreterek, herhangi bir muhabirin eli değmeden, herhangi editörün eli değmeden haberler yayımladık. Biz seçim gecesi 4 bin civarında haberi, hiçbir muhabirin eli değmeden, hiçbir editörün kontrolü olmadan abonelere yayımladık. Nasıl yaptık? Veriye dayanarak. Sahadan gelen bütün sandık verileri elimizde olduğu için bu verilerin yorumlanması tekrardan mümkün." diye konuştu.
Şıvka, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde, Anadolu Ajansının eğitimli ve donanımlı ekibiyle yapay zekanın doğru kullanımının, sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağladığını vurguladı.
Anadolu Ajansının yapay zeka teknolojisinde son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Şıvka, toplumsal hafızaya entegre edilmiş, Anadolu Ajansı hassasiyetlerine uygun yapay zeka teknolojisi geliştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
KTO Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran da konuşma metnini yapay zekadan faydalanarak oluşturduğunu söyledi.
Konya'nın sahip olduğu potansiyelin daha da ileriye taşınması gerektiğini dile getiren Başaran, şöyle konuştu:
"Firmalarımızın birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimliliği esas almaları, yenilik ve değişimlere en hızlı şekilde uyum sağlamaları gerekmektedir. Artık günümüzde teknolojik gelişmeleri ve dönüşümleri uzaktan izleme gibi bir seçeneğimiz bulunmamaktadır. Dönüşüme ayak uyduramayan firmaların faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale geleceği bilinciyle, bunun bir zorunluluk haline geldiğini görüyoruz. Çok açık ifade ediyorum; yapay zeka ile entegre olmayan her sistem bu yolda mutlaka kaybedecektir. Bu nedenle, yapay zeka teknolojisini sadece takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu dönüşümün öncüsü olmalıyız."
Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Merkezi Direktörü Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu da yapay zekayı ve verilerin kullanımını doğru algılayan ülkelerin gelecekle ilgili endişe taşımayacak ülkeler olacağını söyledi.
Yapay zeka kullanım alanlarını anlatan ve hayatın hemen her alanında doğru kullanım ile olumlu sonuçlar verebileceğini aktaran Sağıroğlu, "Bu dünyayı doğru algılamak zorundayız. Verileri değere dönüştürecek yaklaşımları geliştirmek zorundayız ama bu dünyada bir tehdit bir de fırsat tarafı var. Bu iki tarafı dengeli olarak götürerek bu dünyada gelişim ve değişimi hep beraber yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.
DeepZeka Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Saadin Oyucu da yapay zeka çalışmalarını örnekleriyle anlattı.
Programa akademisyenler, iş insanları ve üniversite öğrencileri katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.