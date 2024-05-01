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Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İbrahim Özcan  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Kilis'te sağanak etkili oldu

Kilis

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.

Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

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