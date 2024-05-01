Kilis'te sağanak etkili oldu
Kilis'te sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kilis
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.