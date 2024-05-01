İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 210 kişi gözaltına alındığını bildirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.
28 polis memuru yaralandı
Kentte yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.
Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.
Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.
Bu arada, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 210 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.
1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan bazı yollar trafiğe açıldı
Öte yandan, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 itibarıyla Fatih'te 15 Temmuz Şehitler, Macar Kardeşler, Fevzipaşa, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Cemal Birsel, Kennedy, Ragıp Gümüşpala, Kadir Has, Abdulezel, Büyük Kahraman, İtfaiye, Hayriye Tüccarı, 16 Mart Şehitleri ve Akdeniz caddeleri ile bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açıldı.
Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nde Kasımpaşa istikametine, Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç Evliya Çelebi ile Turabi Baba caddesi, Tarlabaşı Bulvarı'na bağlanan yollar hariç Bahariye Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı ve Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu Piyalepaşa istikameti ile Kasımpaşa Bahariye Caddesi'nde trafik akışı verilmeye başlandı.
Beyoğlu'nda Refik Saydam, Tersane, Kurtuluş Deresi, Sıracevizler, Darülaceze ve Bahariye caddelerinden Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan sokaklar ile Galata Köprüsü çift yönlü trafiğe kapalı tutulmaya devam ediliyor.
Öte yandan, Marmaray Sirkeci İstasyonu, İETT seferleri, Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı, Eminönü İstasyonu'na kadar Bağcılar-Eminönü Tramvay Hattı, Sirkeci-Haydarpaşa arabalı vapuru ile Eminönü, Karaköy, Kabataş ve Beşiktaş vapur iskelelerinde seferler normale döndü.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı'na yürümek için Saraçhane Meydanı'nda toplanan grupların dağılmasının ardından meydan vatandaşların geçişine açıldı.
Polis ekiplerince meydanın çevresine konulan barikatlar dururken, vatandaşların ve araçların girişine izin verildi.
Ayrıca, göstericilerin alanda bıraktığı flama sopaları ve pet şişeler ile yerinden sökülen dubalar ve kaldırım taşları temizlik görevlilerince kaldırıldı.
Polislerin çevredeki güvenlik tedbirleri sürerken, TOMA ve polis araçları Saraçhane Meydanı ve Bozdoğan Kemeri çevresinde bekletiliyor.
Bozdoğan Kemeri'nden araç geçişlerine izin veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.