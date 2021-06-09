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Kurumsal Haberler

Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti

Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

09.06.2021
Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic'i, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Markovic’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyüklelçi Markovic de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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