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Kurumsal Haberler

Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Valdez, AA'yı ziyaret etti

Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta , Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

04.08.2021
Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Valdez, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Valdez’i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Valdez’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 


Büyükelçi Valdez de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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