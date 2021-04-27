Euro
9.93
Dolar
8.22
BIST 100
1,392.00
Altın
1,779.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten AA'ya ziyaret

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik ederek, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diledi.

Halil İbrahim Avşar   | 27.04.2021
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten AA'ya ziyaret Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kabul etti.

Özhan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i elde ettiği başarılardan dolayı tebrik etti.

Milli güreşçinin 10. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatan Özhan, Rıza Kayaalp'e Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diledi.

Sporcuların her zaman yanında olduğu için AA'ya teşekkür eden Rıza, kabulün ardından AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek
Akademisyenler Kovid-19 tecrübelerini 'Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19' adlı kitapta topladı
HSK 'tam kapanma süreci'nde acil işler dışındaki davaların ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı

Benzer haberler

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten AA'ya ziyaret

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten AA'ya ziyaret

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Murat Fırat, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı

Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya

Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya
Milli güreşçi Kayaalp'in hedefi Karelin'e ait rekoru kırmak

Milli güreşçi Kayaalp'in hedefi Karelin'e ait rekoru kırmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu