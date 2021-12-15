Manisa'da üzüm işçileri 'Dumanlar arasında'ya oy verdi
Manisa bağlarında örtü altındaki asmalardan üzüm hasadı yapan işçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Manisa
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen işçilerden Zeynep Arık, Havana Karaduman ve Neriman Aydın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.
İşçiler, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", haberde ise Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten işçiler, seçim yapmakta zorlandıklarını ifade etti.
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