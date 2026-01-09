Dolar
logo
Kurumsal Haberler

Kırklareli'nde düzenlenen fotoğraf yarışmasında AA muhabirleri 2 kategoride ödül kazandı

Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Kırklareli: Bir Şehrin Görsel Hikayesi" adlı fotoğraf yarışmasında AA muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop ödüle layık görüldü.

Özgün Tiran  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Kırklareli'nde düzenlenen fotoğraf yarışmasında AA muhabirleri 2 kategoride ödül kazandı Fotoğraf: Serhat Ünver/AA

Kırklareli

Belediye Başkanı Derya Bulut, bir restoranda düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Basın mensuplarının gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla görev yaptıklarını ifade eden Bulut, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını vurguladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bulut, "Haberi yaparken muhakkak o konuyla ilgili teknik, bilimsel, verisel ne varsa ortaya koymak zorundasınız. Dolayısıyla sürekli kendinizi güncellemek zorundasınız. Kendi vicdanının sesini dinleyerek görevini devam ettiren tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bulut, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Erhan Baycan tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada, Anadolu Ajansı muhabiri Özgün Tiran "Kırklareli'nde Yaşam" kategorisinde, Ufuk Ertop da "Kırklareli'nde Haber" dalında birinciliğe layık görüldü.

Yarışmada, "Kırklareli'nde Belediyecilik" kategorisinde Hacer Yerlikaya, "Kırklareli'nde Spor" dalında Şefik Kenar birinci oldu. Jüri özel ödülü ise Ferdi Kurtbayram'a verildi.

