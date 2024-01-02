Dolar
29.72
Euro
32.62
Altın
2,067.07
ETH/USDT
2,395.40
BTC/USDT
45,381.00
BIST 100
7,568.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması” programında konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ""Er Meydanı'nda" fotoğrafına oy verdi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Özgün Tiran  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Kırklareli Valisi Birol Ekici, ""Er Meydanı'nda" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli

Ekici, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Ekici, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze:Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın ​​​​​​​"Sema bebek" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğraflarını seçen Vali Ekici, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er Meydanı'nda" adlı fotoğrafına oy verdi.

Ekici, fotoğraflarının hepsinin bir birinden güzel olduğunu belirterek, özellikle deprem ve Gazze fotoğraflarını incelerken duygulandığını söyledi.

AA çalışanlarını kutlayan Ekici, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 45 gündür aranıyor
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik Köstebek operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
Bakan Bayraktar, petrol sahalarına ismi verilen şehitlerin aileleriyle telefonda görüştü

Benzer haberler

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ""Er Meydanı'nda" fotoğrafına oy verdi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, ""Er Meydanı'nda" fotoğrafına oy verdi

AA "Yılın Kareleri" vatandaşlarca oylandı

Anadolu Ajansı fotoğrafları, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında da kanıt oldu

İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin etkinlikleri sona erdi

İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin etkinlikleri sona erdi
İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi açıklandı

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl jürisi açıklandı
AA'dan emekli personeline veda

AA'dan emekli personeline veda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet