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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Teleradyo Kompleksi Başkanı Kajibayeva'nın tercihi "Kökbörü" fotoğrafı oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Teleradyo Kompleksi (PTRK) Genel Müdürü Rauşan Kajibayeva, Anadolu Ajansının (AA) “Yılın Fotoğrafları” oylamasında “Kökbörü”, “Mazlumun ahı” ve “Kutupsuz ayı” başlıklı kareleri tercih etti.

Meiramgul Kussainova   | 20.01.2023
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Teleradyo Kompleksi Başkanı Kajibayeva'nın tercihi "Kökbörü" fotoğrafı oldu

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Teleradyo Kompleksi (PTRK) Genel Müdürü Rauşan Kajibayeva, AA'nın düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Kajibayeva, “haber”, “spor” ve “çevre-yaşam” kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

“Haber” kategorisinde Ali Jadallah’ın çektiği “Mazlumun ahı” adlı fotoğrafı tercih eden Kajibayeva, fotoğraftan çok etkilendiğini söyledi.

“Çevre-yaşam” kategorisinde ise Türk Arktik Bilimsel Araştırma ekibinin küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için Arktik Okyanusu’nda yaptığı gözlem çalışmaları sırasında Özge Elif Kızıl’ın çektiği kutup ayısının yer aldığı “Kutupsuz ayı” başlıklı fotoğrafını seçen Kajibayeva, “Bu fotoğraf, bizimle dünyayı paylaşan diğer canlıların da olduğunu hatırlatıyor.” dedi.

“Spor” kategorisinde ise oyunu Bursa’nın İznik ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları finalinde Kazakistan ile Kırgızistan milli takımlarının at üstündeki mücadelesini çeken Sergen Sezgin’in “Kökbörü” başlıklı fotoğrafına verdiğini kaydeden Kajibayeva, “Ata sporumuzun tüm karakteri ve havası başarılı bir şekilde fotoğrafa yansıtılmış.” değerlendirmesini yaptı.

Kajibayeva’nın 2019’dan beri Genel Müdürü olduğu ve cumhurbaşkanının faaliyetleri ile resmi ziyaretlerinin tüm çekimlerinden sorumlu olan Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Teleradyo Kompleksi bünyesinde ayıca Kazinform Uluslararası Haber Ajansı, Jibek Joly Televizyon Kanalı ile Belgesel Film Yapım Merkezi faaliyet gösteriyor.

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