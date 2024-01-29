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Kurumsal Haberler

Kayseri'de pastırmacılar favori AA karelerini seçti

Kayseri'de pastırmacılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sercan Küçükşahin  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Kayseri'de pastırmacılar favori AA karelerini seçti Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Esnaf, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek seçimini yaptı.

Kentte 59 yıldır pastırma satan Abdullah Akçakoyunlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem:Umut" kategorisinde, Aytuğ Can Sencer'in "Depremin umudu" karesine oy verdi.

"Gazze:Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oylayan Akçakoyunlu, "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" ve "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karesini seçti.

Akçakoyunlu, AA muhabirine, oylamayı her sene merakla beklediğini, seçkide bu yıl da çok güzel fotoğraflar olduğunu söyledi.

Pastırmacı Bekir Çatalbaş ise "Deprem:Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze:Kanıt"ta Belal Khaled'ın "Anneye bakış", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı", "Spor"da ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" isimli fotoğrafına oy verdi.

Çatalbaş, oylamada birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu ve seçmekte zorlandığını kaydetti.

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