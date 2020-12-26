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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

İzmir Valisi Köşger'in seçimi 'Gün batımında çiftçiler' fotoğrafı oldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" fotoğrafını seçti.

Tezcan Ekizler   | 26.12.2020
İzmir Valisi Köşger'in seçimi 'Gün batımında çiftçiler' fotoğrafı oldu Fotoğraf:Tezcan Ekizler/AA

İzmir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylama hakkında AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'dan bilgi alan Köşger; haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Vali Köşger, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirten Köşger, "Oylama sırasında seçim yaparken çok zorlandım. Emeği geçen AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

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