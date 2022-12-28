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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Havadan müdahale"

İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emrah Gökmen   | 28.12.2022
İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Havadan müdahale" Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Topcu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Havadan müdahale

"Çevre-yaşam" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafından yana kullanan Topcu, aynı kategorideki Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" ile Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına da oy verdi.


Masumiyet

Tümgeneral Topcu, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" adlı karesini tercih etti.


Yangın müdahalesi

Topcu, "spor" kategorisinde ise tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ve Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğraflarından yana kullandı.


Şampiyonlar

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