İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Topcu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Havadan müdahale"
İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Topcu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Havadan müdahale
"Çevre-yaşam" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafından yana kullanan Topcu, aynı kategorideki Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" ile Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına da oy verdi.
Masumiyet
Tümgeneral Topcu, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" adlı karesini tercih etti.
Yangın müdahalesi
Topcu, "spor" kategorisinde ise tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ve Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğraflarından yana kullandı.
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Şampiyonlar