Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa AA'yı ziyaret etti
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Ankara
Büyükelçi Mustafa'yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Filistin Büyükelçisi Mustafa'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
AA'nın küresel bir haber ajansı olduğunu vurgulayan Karagöz Ramallah, Doğu Kudüs ve Gazze'de birçok AA muhabirinin görev yaptığını ifade etti.
Karagöz, AA'nın bölgeden dünyaya en fazla içerik sunan haber ajanslarından olduğuna işaret ederek, "Türkiye'yi de dünyayı da Filistin'de olanlardan haberdar etmeye devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Büyükelçi Mustafa, başta AA olmak üzere medyanın, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli olduğunu belirtti.
AA'nın Filistin meselesi için bir kaynak olarak görüldüğüne dikkati çeken Mustafa, dünyadaki gelişmeleri Filistin resmi haber ajansı WAFA ile AA'dan takip ettiğinin altını çizdi.
Mustafa, "Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına, Filistin davasına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Dünya çapında haber kaynağı olma hedefi
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da AA'yı tanıtan bir sunum yaptı.
AA'nın küresel olarak insana ve teknik kapasiteye yatırım yapmayı sürdüreceğini kaydeden Özhan, 13 dilde yayın yapan AA'nın dünya çapında tüm insanlar için haber kaynağı olma hedefini dile getirdi.