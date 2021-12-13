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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Toure'nin tercihi 'Oranısız güç' oldu

Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Toure, haber kategorisinde oyunu "Orantısız güç" fotoğrafı için kullandı.

Mustafa Deveci   | 13.12.2021
Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Toure'nin tercihi 'Oranısız güç' oldu Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, Anadolu Ajansının (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Toure, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççebir'in gözaltına alınması ve Yemen'de yetersiz beslenme nedeniyle başkent Sana'daki Al Sabeen Hastanesi'nde tedavi gören çocuk ile annesini gösteren fotoğraflardan çok etkilendiğini belirtti.

Haber kategorisinde Toure, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli İsmail En-Niççebir'in gözaltına alınmasını konu alan Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafını seçti.

Toure, spor kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve milli güreşçi Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Yaşam kategorisinde ise Toure, Juancho Torres'in "Kolombiya'nın renkleri" başlıklı fotoğrafını seçti.

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