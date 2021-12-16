Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen favori AA karelerini seçti
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Erzurum
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sekmen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.
Yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğrafına oy veren Sekmen, haberde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karelerini seçti.
Sekmen, birbirinden özel anların yakalandığı fotoğraflara tek tek baktığını, en iyi fotoğrafa karar verirken oldukça zorlandığını söyledi.
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