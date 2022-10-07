Dolar
18.59
Euro
18.11
Altın
1,698.31
ETH/USDT
1,331.70
BTC/USDT
19,595.00
BIST 100
3,571.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Lezzet Festivali açılış töreninde konuşuyor
logo
Kurumsal Haberler

Dünyanın önde gelen haber ajansları, AA'nın da katılımıyla Brüksel'de buluştu

Dünyanın önde gelen haber ajanslarının oluşturduğu MINDS International üyeleri, Brüksel'de düzenlenen konferansta bir araya geldi.

Ata Ufuk Şeker   | 07.10.2022
Dünyanın önde gelen haber ajansları, AA'nın da katılımıyla Brüksel'de buluştu Fotoğraf: Ata Ufuk Şeker/AA

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkenin resmi haber ajansı Belga'nın ev sahipliğinde, dünyanın önde gelen 23 haber ajansının üyesi olduğu MINDS International Konferansı'nın 33'üncüsü düzenlendi.

"Yenilik ve ilham için iş birliği" temalı konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Dr. Hazal Duran katıldı.

İki gün süren programda "Anlayış ve güncel gelişmeler", "Medyada yenilik ve en iyi uygulamalar", "Editöryal sistemlerin yeni medyayı desteklemesi", "Ana platformlarla ortaklıklar", "AB ile görüşmeler" ve "Yenilik ve ortaklıklar" başlıklı 6 ana oturum yapıldı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Google Haber Başkan Yardımcısı Richard Gingras ve Avrupa'daki önemli haber ajanslarının üst düzey yöneticilerinin konuşma ve sunum yaptığı konferansta, haberciliğin durumu, medya takibi, gelirler, uzun dönem stratejiler, tecrübeler, medyada inovasyon, haberdeki dönüşüm, yeni projeler, veri tarama, sınamalar, editöryal sistemler, platform stratejisi, iş modelleri, haber planlama, dijital haberciliğin görünümü, dijital medyanın fonlanması, habercilik tecrübesinin paylaşımı gibi çeşitli konular ele alındı.

Yılda iki kez düzenlenen MINDS International Konferansı, haber ajanslarının iş birliğini geliştirmelerine ve medya stratejilerini paylaşmalarına imkan sağlayan bir platform oluyor.

AA, AFP, Reuters, AP, ANSA, DPA, ANA, EFE ve Kyodo gibi büyük haber ajansları MINDS International üyeleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi törenle açıldı
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
Mimar Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada istinaf talepleri reddedildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Mevlid-i Şerif" kitabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız

Benzer haberler

Dünyanın önde gelen haber ajansları, AA'nın da katılımıyla Brüksel'de buluştu

Dünyanın önde gelen haber ajansları, AA'nın da katılımıyla Brüksel'de buluştu

AİHM'den Belçika'ya 64 yaşındaki kadına ötenazi davasında "yaşam hakkını ihlal" kararı

Belçika sığınmacı kabulü krizi nedeniyle yılbaşından bu yana 4 bin 500 kez suçlu bulundu

Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu

Belçika'da demir yolu ulaşımı neredeyse tümüyle durdu
Belçika'da bazı fırınlar enerji krizi nedeniyle kepenk kapatıyor

Belçika'da bazı fırınlar enerji krizi nedeniyle kepenk kapatıyor
AA objektifinden, can dostlarını sevgiyle iyileştirenlerin hikayesi

AA objektifinden, can dostlarını sevgiyle iyileştirenlerin hikayesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet