Dünyanın önde gelen haber ajansları, AA'nın da katılımıyla Brüksel'de buluştu
Dünyanın önde gelen haber ajanslarının oluşturduğu MINDS International üyeleri, Brüksel'de düzenlenen konferansta bir araya geldi.
Brüksel
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkenin resmi haber ajansı Belga'nın ev sahipliğinde, dünyanın önde gelen 23 haber ajansının üyesi olduğu MINDS International Konferansı'nın 33'üncüsü düzenlendi.
"Yenilik ve ilham için iş birliği" temalı konferansa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Dr. Hazal Duran katıldı.
İki gün süren programda "Anlayış ve güncel gelişmeler", "Medyada yenilik ve en iyi uygulamalar", "Editöryal sistemlerin yeni medyayı desteklemesi", "Ana platformlarla ortaklıklar", "AB ile görüşmeler" ve "Yenilik ve ortaklıklar" başlıklı 6 ana oturum yapıldı.
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Google Haber Başkan Yardımcısı Richard Gingras ve Avrupa'daki önemli haber ajanslarının üst düzey yöneticilerinin konuşma ve sunum yaptığı konferansta, haberciliğin durumu, medya takibi, gelirler, uzun dönem stratejiler, tecrübeler, medyada inovasyon, haberdeki dönüşüm, yeni projeler, veri tarama, sınamalar, editöryal sistemler, platform stratejisi, iş modelleri, haber planlama, dijital haberciliğin görünümü, dijital medyanın fonlanması, habercilik tecrübesinin paylaşımı gibi çeşitli konular ele alındı.
Yılda iki kez düzenlenen MINDS International Konferansı, haber ajanslarının iş birliğini geliştirmelerine ve medya stratejilerini paylaşmalarına imkan sağlayan bir platform oluyor.
AA, AFP, Reuters, AP, ANSA, DPA, ANA, EFE ve Kyodo gibi büyük haber ajansları MINDS International üyeleri arasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.