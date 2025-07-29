AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, GSB Bakan Yardımcısı Eminoğlu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı (AA) ve AA Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) merkez binasında yapılan ziyarette Oğuz Enis Peru'nun yanı sıra, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, AA Sistem ve Siber Güvenlik Direktörü Emre Çebişli, AA İnovasyon ve Teknoloji Direktörü Remzi Düzağaç ile AA Teknoloji Danışmanı Yakup Şıvka hazır bulundu.
Ziyarette Peru, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na "Cumhuriyet'in Büyük Projeleri" adlı AA kitabını hediye etti.
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