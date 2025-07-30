Belçika, 2 İsrailli asker hakkındaki savaş suçu dosyasını UCM’ye gönderme kararı aldı
Belçika Federal Savcılığı, ülkede Gazze'de savaş suçu işlediklerine dair şikayet üzerine gözaltına alınıp sorgulanan 2 İsrailli askerin dosyasını, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sevk etme kararı aldığını açıkladı.
İstanbul
Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Brüksel merkezli Hind Recep Vakfının, Belçika'nın Boom kasabasındaki Tomorrowland Festivali'ne katılmak üzere ülkeye gelen 2 İsrailli asker hakkında 18 ve 19 Temmuz'da şikayette bulunduğu aktarıldı.
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Açıklamada, Federal Savcılığın şikayeti inceledikten sonra İsrailli askerlerin dosyalarını UCM'ye sevk etme kararı aldığı belirtilerek kararın Belçika'nın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda ve adaletin düzgün bir şekilde işlemesi için alındığı kaydedildi.
Hind Recep Vakfından 21 Temmuz'da yapılan açıklamada, Belçika Federal Polisinin Gazze'de savaş suçu işledikleri şikayeti üzerine 2 İsrailli askeri gözaltına alıp sorguladığı belirtilmişti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklamasında vatandaşlarının gözaltında sorguya alındığını doğrulamış fakat gerekçesine değinmemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.