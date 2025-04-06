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Spor, Kurumsal Haberler

"Dört büyükler" Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Metin Arslancan  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
"Dört büyükler" Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurarak önemli bir misyon yüklenen Anadolu Ajansı, bugün 105. kuruluş yılını kutluyor. Yıllar içerisinde teknolojik yeniliklerle birlikte içeriğini ve dağıtım ağını genişleten Anadolu Ajansı'nın 105. yaşını kutlar, nice başarılı yıllar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün kutlama mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' amacıyla kurulan Anadolu Ajansı 105 yaşında. Anadolu Ajansının 105. yılını kutlar, nice yıllar ülkemize hizmet vermeye devam etmesini dileriz."

Galatasaray Kulübünden, "Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu görüşlere yer verildi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Milli Mücadele'de önemli rol üstlenen, Cumhuriyet tarihimizin önemli kurumlarından olan Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinden de "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde milletimizin haklı mücadelesini duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, 105. yaşını kutluyoruz. Ülkemizin en köklü basın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansı'nın 105. yılını tebrik ediyor, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla daha nice yıllar ülkemize hizmet etmesini diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

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