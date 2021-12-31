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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Bakan Akar, yaşam kategorisinde 'Oğullarının emaneti Atmaca' başlıklı fotoğrafı seçti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sarp Özer   | 31.12.2021
Bakan Akar, yaşam kategorisinde 'Oğullarının emaneti Atmaca' başlıklı fotoğrafı seçti Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, Amfibi Görev Grup Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Bakan Akar, "haber" kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde, İzzet Mazı'nın Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği Atmaca'nın şehidin ailesiyle sürdürdüğü yeni hayatı anlatan "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraf için oyunu kullandı.

Akar, "spor" kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.

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