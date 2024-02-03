ASELSAN Genel Müdürü Akyol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Sema bebek" fotoğrafına oy verdi
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Akyol, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek" fotoğrafına oy veren Akyol, Gazze'de yaşanan insanlık dışı hadiselerin herkesin vicdanını yaraladığını, özellikle çocukların hunharca katledilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Sema bebek
Akyol, Türkiye'nin bu katliamı dindirmek için bütün mecralarda elinden geleni yaptığının altını çizerek, "Bizim de ASELSAN olarak var oluş sebebimiz hastalıklara çare olmak. Biz de teknolojilerimizle insanlığın güvenini, refahını ve huzurunu sağlamaya çalışıyoruz. Savunmayı güçlendirelim ki kimse bu tip faaliyetlere yeltenemesin istiyoruz. Burada sivil savunma ekiplerinin bu kadar büyük yıkımda bile bir canı kurtarıyor olmasını anlamlı buldum. Çaresizliktense umut gösterdiği için bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.
"Deprem: Umut" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri" fotoğrafını oylayan Akyol, kendisinin Gölcüklü olduğunu ve deprem afetini lise son sınıfta yaşadığını anlattı.
Umudun simgeleri
Akyol, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birçok insanın hayatını etkilediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devletimiz çok hızlı çalışma yürüttü. Biz de üçüncü gün oradaydık. Kurtarma çalışmalarında sistemlerimiz kullanıldı. Çadır kentler tesis ettik, ASELSAN'ın kurduğu haberleşme sistemleri zaten ayakta kalmıştı. Burada çok önemli bir sınavı da vermiş olduk. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bölgede tekrar umutların yeşermesi için biz de savunma sanayi olarak katkı sunuyoruz. ASELSAN, Malatya'da üretim tesisinin yatırımına başladı. Özellikle elektronik kart üretimlerini ve lojistik faaliyetlerini de Malatya'da yapacağız. Devletimiz, savunma sanayi şirketlerini bölgede yatırıma yönlendirdi. ASELSAN Malatya'yı üstlendi. İki gün önce de bu tesisin yöneticisini atadık. İçeride renovasyon çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bölgeye ışık olmaya başlayacağız. 100 kişinin üzerinde istihdam sağlayacağız. Malatya'daki ekonomiye katkı sağlayacağız ve 2. Ordu bölgesinde yerinden hizmet sağlayarak ihtiyaçları daha hızlı karşılayacağız."
"ASELFLIR 500 kamerasının seri üretimine başladık"
"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğrafını tercih eden Akyol, Türkiye'nin dünyanın en iyi İHA'larını üreten ülkeler arasına girdiğine dikkati çekti.
İstikbal göklerde
Akyol, Bayraktar TB2'nin dünyada en çok kullanılan İHA olduğunu vurgulayarak, onların milli sistemlerle donatılmasından sorumlu olduklarını söyledi.
Hak ve menfaatleri tesis etmek için Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarda çalışmalar yaptığını ancak zaman zaman haksız ambargolarla karşı karşıya kaldığını aktaran Akyol, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz dönemde Karabağ'daki Türk kardeşlerimizin haklı davasına verdiğimiz destek sebebiyle Türkiye'ye haksız bir ambargo uygulanmıştı. Biz ASELSAN'da mühendislerimizle gece gündüz çalıştık ve o dönem CATS kamerasını ürettik. Ordumuzun ihtiyaçlarını karşıladık. O dönem dünyada alanında en iyi kameraları da üretme hedefiyle çalışmalara başlamıştık. ASELFLIR 500 ismini verdiğimiz kamerayı tamamladık. Bütün uçuş tipi performans testlerinde bize ambargo koyan ülkelerin sistemleriyle ve diğer sistemlerle karşılaştırıldığında, gece ve gündüz görüş performansı, lazer işaretlemedeki hassasiyeti ve diğer bütün özellikleriyle en az yüzde 20-30 daha iyi performansa ulaştı. Şu anda seri üretime girdik. Bugünlerde güvenlik güçlerimize teslim edeceğiz. Bununla eş zamanlı olarak ambargoların kaldırıldığı açıklandı. Biz ambargoların kaldırılmasını dost ve müttefik ülkelerle ilişkiler açısından olumlu buluyoruz. Bize böylesine yetkinlik kazanmamıza vesile oldukları için teşekkür ediyoruz. Ambargonun kaldırılmasını, artık daha iyi kameralara sahip olduğumuz bir durumda bize ambargo uygulayan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat olarak görüyorum."
Boğazın şahitliği
Akyol, "çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" ve "spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarına oy verdi.
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Dünyanın sultanları