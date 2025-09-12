Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

ASELSAN'ın "görünmeyen gücü" KORAL modernize edildi

ASELSAN'ın geliştirdiği KORAL Kara Konuşlu Elektronik Destek (ED) ve Elektronik Taarruz (ET) Sistemi'nin gücü, kritik altyapılardaki modernizasyon çalışmalarıyla artırıldı.

Firdevs Bulut Kartal  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
ASELSAN'ın "görünmeyen gücü" KORAL modernize edildi

Ankara

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde uzun süredir başarıyla görev yapan stratejik elektronik harp sistemine yönelik kapsamlı modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Sistemin kritik bileşenleri, ASELSAN'ın yeni nesil alt sistemleriyle güncellenerek TSK'nın hizmetine sunuldu. Böylece ASELSAN, elektronik harp alanında standartlarını bir adım daha ileri taşıdı.

Modern harp sahası bugün hem fiziki unsurlarla hem de görünmeyen sinyaller ve elektromanyetik dalgalar üzerinden şekilleniyor.

Hedef tespitinden haberleşmeye, radar algılamadan uydu navigasyonuna kadar birçok kritik alan, elektromanyetik spektrumun kontrolüne bağlı duruma geliyor.

Gelişen tehditler, tespit edilmekten kaçınan ve hızlı uyum sağlayan, karmaşık ve çok yönlü sistemlerle kendini gösteriyor.

Bu yeni ortamda üstünlük, yüksek çıkış gücü, gelişmiş anten teknolojileri ve çoklu hedeflere aynı anda müdahale kapasitesi gibi niteliklerle ölçülüyor. ASELSAN'ın harp sahasının yeni ihtiyaçlarına göre modernize ettiği KORAL, geniş frekans aralığında etkili karıştırma ve aldatma yetenekleri sayesinde "görünmeyen cephede" stratejik avantaj sağlıyor.

Uyarlanabilir yapısı ve gelişmiş elektronik destek/taarruz kabiliyetleri, KORAL'ı geleceğin harp senaryolarına karşı da hazır hale getiriyor.

Modern harp sahasında stratejik avantaj

KORAL yüksek çıkış gücü, aktif elektronik huzme tarama sağlayan faz dizili anten yapısı ve modern teknolojisi ile modern harp sahasında büyük bir stratejik avantaj sunuyor.

Kara konuşlu elektronik harp sistemi aynı zamanda çoklu hedef karıştırma ve aldatma yeteneğine sahip olmasıyla fark yaratıyor.

ÇELİKKUBBE Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi'nin önemli unsurlarından biri olan KORAL, SEAD (Düşman Hava Savunmasının Bastırılması) görevlerinde sunduğu üstün etkinlikle harp sahasında hassasiyet ve güç dengesi sağlıyor.

"Görünmeyen cephede" radarları devre dışı bırakan, dost unsurları koruyan ve bilgi üstünlüğü kazandıran KORAL Uzaktan ED/ET Sistemi, geliştirilmiş yetenekleriyle Türkiye'nin hava savunma kapasitesini ve elektronik harp alanındaki kabiliyetlerini daha ileriye taşıyor.

