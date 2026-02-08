Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Güney Kore'nin zırhlı aracı tehditleri ASELSAN ile bulacak

ASELSAN, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi'ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerine entegre ederek ilk kez World Defense Show fuarında sergiledi.

Göksel Yıldırım  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Güney Kore'nin zırhlı aracı tehditleri ASELSAN ile bulacak Fotoğraf: Levent Horasan/AA

Riyad

ASELSAN, fuara geniş bir ürün çeşitliliği ile katılıp yeteneklerini tanıttı.

Fuarda, şirketin uluslararası iş birliklerinden örnekler de ortaya konuldu. Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in statik alanda tanıtılan yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerinde ASELSAN'ın SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi yer aldı. Böylece başarılı bir uluslararası entegrasyon örneği ilk kez sergilenmiş oldu.

ASELSAN ve Hanwha geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonuna ilişkin Mutabakat Zaptı imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda birlikte çalışma niyetini ortaya koymuştu.

SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, yurt içi ve uluslararası pazarlarda sahada kanıtlanmış, gelişmiş akustik teknolojiyi kullanarak süpersonik mermileri tespit etmek ve atıcının konumunu hassas şekilde belirlemek üzere tasarlandı. Sistem, tüm çevresel koşullarda etkin şekilde çalışıyor, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı uyarılar sağlıyor ve kalibrasyona ihtiyaç duymadan sorunsuz entegrasyon imkanı sunuyor.

Sistem, merminin namludan çıkış sesi ve havada ses hızını aşarken oluşturduğu şok dalgasını mikrofon dizinleri aracılığıyla algılıyor. Algoritma, sesin sensörlere ulaşma zamanı arasındaki milisaniyelik farkları analiz ediyor. Atışın yapıldığı koordinat, mesafe, geliş açısı ve yükseltisi operatöre anlık olarak bir ekran üzerinden bildiriliyor.

