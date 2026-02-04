Dolar
43.52
Euro
51.40
Altın
4,929.38
ETH/USDT
2,137.20
BTC/USDT
73,235.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu N'Golo Kante, İstanbul’a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa'ya yeni adım

ASELSAN, Çek savunma firması Excalibur International ile Avrupa merkezli bir ortak girişim kurmak ve Tatra Force 6X6 tekerlekli platformuna entegre edilmiş KORKUT hava savunma sistemini tanıtmak amacıyla stratejik işbirliği anlaşması yaptı.

Göksel Yıldırım  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa'ya yeni adım

Ankara

ASELSAN, CSG Grubu'nun bir parçası olan Çek savunma firması Excalibur International Avrupa merkezli bir ortak girişim kurmak ve Tatra Force 6X6 tekerlekli platformuna entegre edilmiş KORKUT Hava Savunma Sistemi'ni tanıtmak amacıyla stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

CSG'den yapılan açıklamaya göre, ortaklık, Avrupa ve küresel pazarlar için ortak savunma kabiliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu anlaşma, sadece Orta ve Doğu Avrupa'da değil, dünya genelinde savunma işbirliğini güçlendirme yolunda atılmış önemli bir adım oluşturuyor. Yeni kurulan ortak girişim, hava savunması, elektronik harp, akıllı mühimmat ve sınır güvenliği gibi kilit alanlarda teknik işbirliğine odaklanacak. Sistemin yerelleştirilmesi kapsamında, üretimin Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'daki CSG tesislerine aktarılması planlanıyor.

Bu ortaklığın ilk somut sonuçlarından biri, KORKUT Hava Savunma Sistemi'nin Tatra Force 6X6 tekerlekli platformuna entegre edilmesi olacak. Avrupa’daki müşterilerin yanı sıra küresel pazar için de tasarlanan bu sistem, benzer Avrupa menşeli hava savunma sistemlerine tam teşekküllü bir alternatif teşkil ediyor.

İnsansız hava araçlarına karşı yüksek hareket kabiliyetine sahip ve etkili savunmanın artan önemini gösteren modern savaş alanı gelişmeleri göz önüne alındığında kendini kanıtlamış Tatra platformuna entegre edilen KORKUT sisteminin, kısa sürede müşteri ilgisini çekmesi ve uluslararası pazarda güçlü bir konum edinmesi bekleniyor.

Excalibur International CEO'su Milos Sivara konuya ilişkin değerlendirmesinde KORKUT sisteminin, özellikle düşman İHA'larına karşı modern ve son derece etkili bir hava savunma çözümü sunduğunu ifade etti. Sivara, "Sistem, yüksek hassasiyetli programlanabilir mühimmat kullanıyor, bu da pratikte tek bir İHA'yı etkisiz hale getirme maliyetinin, İHA'nın kendi maliyetiyle kıyaslanabilir olması demektir. Bu düzeyde bir maliyet etkinliği, geleneksel füze tabanlı hava savunma sistemleriyle elde edilemez." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Excalibur International ve CSG Grubu ile yapılan bu ortaklık sayesinde ASELSAN'ın, Avrupa ve küresel ölçekteki endüstriyel varlığını güçlendirirken, Avrupa ve müttefik silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, savaş ortamında kendini kanıtlamış hava savunma çözümleri sunduğunu belirtti. Akyol, "KORKUT sisteminin Tatra platformuna entegrasyonu, gelişmiş sensör ve atış kontrol teknolojilerini, yüksek hareket kabiliyetine sahip ve güvenilir bir araçla birleştirerek bugünün dinamik savaş alanı ortamı için esnek bir çözüm yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ elebaşı Gülen'in avukatının Epstein'i de temsil ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülleri" programına video mesaj gönderdi
Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: GLEP programı ile 2 bin gençlik lideri yetiştirilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa'ya yeni adım

ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa'ya yeni adım

Çin'de savunma sanayi ile bağlantılı kurumlardan 3 yönetici Meclis üyeliğinden çıkarıldı

HÜRJET, İspanya ihracatıyla uluslararası pazarların kapısını açtı

Baykar 2026'da daha "hızlı" ve "akıllı" olacak

Baykar 2026'da daha "hızlı" ve "akıllı" olacak
Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı

Savunma ve havacılık sanayi yıla ihracat rekoruyla başladı
KAAN'ın yerli yardımcı güç ünitesi için geri sayım

KAAN'ın yerli yardımcı güç ünitesi için geri sayım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet