Milli kamera ASELFLIR 600, başkenti havadan görüntüledi
Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen, ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, yapılan uçuşta Ankara'yı görüntüledi.
İstanbul
ASELSAN'ın ilk kez temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) vitrine çıkardığı ASELFLIR 600, Bayraktar AKINCI'ya entegre edildi.
Bayraktar AKINCI'nın ASELFLIR 600 ile Ankara'da gerçekleştirdiği uçuşta, Çelik Kubbe unsurları, Ay Yıldız Yerleşkesi, Anıtkabir, Kocatepe Camisi, Polatlı Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ve Esenboğa Havalimanı havadan görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası"
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ASELFLIR 600'ün çektiği görüntülerin bir ekibin alın terinin meyveleri olduğunu belirtti.
Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası ASELFLIR 600'ün entegre edildiği Bayraktar AKINCI İHA'nın başkent semalarında olduğunu belirten Akyol, "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Baykar ekibine teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da IDEF 2025'teki açıklamasında, ASELFLIR 600'ü AKINCI'da denediklerini ve sistemin yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi olduğunu ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.