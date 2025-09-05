Dolar
41.25
Euro
48.43
Altın
3,584.26
ETH/USDT
4,274.00
BTC/USDT
110,672.00
BIST 100
10,752.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli kamera ASELFLIR 600, başkenti havadan görüntüledi

Bayraktar AKINCI'ya entegre edilen, ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, yapılan uçuşta Ankara'yı görüntüledi.

Tolga Yanık  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Milli kamera ASELFLIR 600, başkenti havadan görüntüledi

İstanbul

ASELSAN'ın ilk kez temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) vitrine çıkardığı ASELFLIR 600, Bayraktar AKINCI'ya entegre edildi.

Bayraktar AKINCI'nın ASELFLIR 600 ile Ankara'da gerçekleştirdiği uçuşta, Çelik Kubbe unsurları, Ay Yıldız Yerleşkesi, Anıtkabir, Kocatepe Camisi, Polatlı Kartaltepe Mehmetçik Anıtı ve Esenboğa Havalimanı havadan görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ASELFLIR 600'ün çektiği görüntülerin bir ekibin alın terinin meyveleri olduğunu belirtti.

Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası ASELFLIR 600'ün entegre edildiği Bayraktar AKINCI İHA'nın başkent semalarında olduğunu belirten Akyol, "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Baykar ekibine teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da IDEF 2025'teki açıklamasında, ASELFLIR 600'ü AKINCI'da denediklerini ve sistemin yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi olduğunu ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
YSK, CHP'nin "kongre" ve "İstanbul il yönetimi" ile ilgili başvurularını karara bağladı
Büyükelçi Bağış: Türkiye, AB'nin güvenlik alanında güçlü bir aktör olma hedefini memnuniyetle karşılamaktadır
İletişim Başkanlığı: Deprem bölgesinde bu yıl toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi bekleniyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor

Benzer haberler

Milli kamera ASELFLIR 600, başkenti havadan görüntüledi

Milli kamera ASELFLIR 600, başkenti havadan görüntüledi

Türk savunma sanayisinin yıldızı Avrupa'da parlıyor

Rapunzel kuleden nasıl kurtuldu: Bir Çelik Kubbe askeri analizi

Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi

Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi
Dünya basını, Türkiye'nin yerli "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini manşetlere taşıdı

Dünya basını, Türkiye'nin yerli "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini manşetlere taşıdı
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımını AA görüntüledi

Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi yatırımını AA görüntüledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet