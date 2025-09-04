Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisinin yıldızı Avrupa'da parlıyor

Türk savunma sanayisi şirketleri, geçen yıl hem toplam gelirlerini hem de Avrupa içindeki pazar paylarını yükseltmeyi başardı.

Göksel Yıldırım  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Türk savunma sanayisinin yıldızı Avrupa'da parlıyor

Ankara

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan listeye, Avrupa merkezli 34 şirket girdi.

Avrupa'da savunma sektörü 2024'te güçlü bir toparlanma ve büyüme yaşadı. Listedeki Avrupa şirketlerinin toplam savunma geliri 2023'te yaklaşık 133,34 milyar dolar iken, 2024'te 158,87 milyar dolara yükseldi. Bu, sektör genelinde yüzde 19,15'lik bir artışa karşılık geldi.

Büyümede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Doğu Avrupa'daki güvenlik tehditleri, NATO harcamalarındaki artış gibi gelişmeler etkili oldu. Birleşik Krallık ve Fransa, toplam gelirin büyük kısmını oluştururken Doğu Avrupa ve Türkiye'den şirketler yüksek büyüme oranlarıyla dikkati çekti.

Büyümede kara sistemleri ve füze/mühimmat üreticileri öne çıkarken, havacılık tarafında daha sınırlı artışlar kaydedildi.

Avrupa şirketlerinin toplam gelirinden en fazla payı, yüzde 13,90 artış ve 47 milyar 751 milyon dolarla Birleşik Krallık'tan 6 şirket aldı.

Fransa, 5 şirket ve yüzde 27,50 artışla 35 milyar 387 milyon dolar savunma geliri elde etti.

Birleşik Krallık ve Fransa'nın payı, toplam gelirin yaklaşık yüzde 52'sini oluşturdu.

Bu ülkeleri izleyen İtalya, 2 şirket ve yüzde 9,30 artışla 16 milyar 4 milyon dolar paya ulaştı.

İlk 3 sıra Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'dan oluşurken, Türkiye'den 5 savunma sanayisi şirketi yüzde 28,02 artışla toplam 10 milyar 723 milyon dolar gelir elde etti.

Şirketlerin performansları

Şirket bazında ilk sırada Birleşik Krallık'tan 32 milyar 260 milyon dolar gelirle BAE Systems yer aldı. Bu şirketi Fransa'dan Thales, İtalya'dan Leonardo izledi.

Türk savunma sanayisi şirketleri, yüksek büyüme potansiyeli, hızlı ürün geliştirme kabiliyeti ve ihracat odaklı stratejisiyle etkinliklerini artırdı.

Türk şirketleri, 2024'te hem toplam gelirlerini hem de Avrupa içindeki pazar paylarını yükseltmeyi başardı.

Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi şirketleri arasında Türkiye'yi en üst basamakta ASELSAN temsil etti. ASELSAN 3 milyar 541 milyon dolar gelirle 14. sırada yer buldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 15, Roketsan 24, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) 26 ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ 27. sırada yer aldı.

Avrupa şirketleri arasında en yüksek gelir artışına yüzde 100,33 ile Türkiye'den ASFAT ulaştı. ASFAT, gelirini 1 milyar 276 milyon dolara çıkardı.

ASFAT'ı yüzde 93,70 artışla SES S.A (Lüksemburg), 58,36 artışla Polish Armaments Group (Polonya), yüzde 50,10 artışla Thales (Fransa) ve yüzde 50,08 Rheinmetall AG (Almanya) izledi.


