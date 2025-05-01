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Kurumsal Haberler, TEKNOFEST

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST KKTC'de yerini aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) medya paydaşları arasında bulunan Anadolu Ajansı (AA), kurduğu stantla da festivaldeki yerini aldı.

Abdulkadir Günyol  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Anadolu Ajansı, TEKNOFEST KKTC'de yerini aldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Lefkoşa

AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

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TEKNOFEST alanında stant kuran AA, festival alanındaki gelişmeleri anbean abonelerine aktarıyor.

Katılımcılardan AA standına ziyaret

AA standını ziyaret edenler arasında bulunan çocuklar, stant önünde yer alan etkinlik alanında fotoğraf çektirerek unutulmaz anlar yaşıyor.

Kurum personeli de ziyaretçilerine öz kaynaklarla üretilen "Haberci Dron" ile AA Kitap'tan çıkan yayınların tanıtımını yapıyor.

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