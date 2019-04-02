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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı 2018 Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

Anadolu Ajansı 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Nisan 2019 tarihinde Genel Müdürlük binasında yapılacak.

02.04.2019
Anadolu Ajansı 2018 Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu

ANADOLU AJANSI TÜRKANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2019 günü, saat 11'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, G.M.K. Bulvarı 132 Çankaya/ANKARA  adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. 

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanları'nı ibraz ederek katılabilirler.

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait; bilançoları Genel Kurul Toplantısı'ndan iki hafta önce kanuni süresi içinde G.M.K. Bulvarı 132 Çankaya/ANKARA  adresinde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.


                                                                                                               Şenol KAZANCI 

Yönetim Kurulu Başkanı

ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Toplantı Başkanlığının Seçimi,
  3. Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,
  4. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Onaylanması,
  5. 2018 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması ve Onaylanması,
  6. 2018 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması,
  7. 2018 yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
  8. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemeleri Gereğince 2019 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçiminin Yapılması,
  9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,
  10. Dilek ve Temenniler,
  11. Kapanış.
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