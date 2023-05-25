Akdeniz Haber Ajansları Birliğinden AA'ya "en iyi fotoğraf" ödülü
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Aytuğ Can Sencar, Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) tarafından "en iyi fotoğraf" ödülüne layık görüldü.
Cerbe
AMAN 31. Genel Kurulu toplantısı bu yıl Tunus Haber Ajansı'nın (TAP) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Düzenlenen törende, AA foto muhabiri Aytuğ Can Sencar'e "yılın en iyi fotoğrafı", TAP muhabiri Ahmed Gadeb'e ise "yılın en iyi haberi" ödülü taktim edildi.
"Hatay’da deprem" fotoğrafıyla ödüle layık görülen Sencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, yıllardır birçok doğal felaketle mücadele ediyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan 'asrın felaketi' olarak nitelendirdiğimiz depremlerden en çok etkilenen illerden birisi de Hatay. AA foto muhabiri olarak ben de Hatay'da görev aldım." dedi.
Ödülün manevi değerini, tüm arama-kurtarma ekipleriyle paylaştığını vurgulayan Sencar, ödüle layık görülen fotoğrafın hikayesini ise şu ifadelerle anlattı:
"İlk gün yağmur vardı ve her yerde yıkılmış binalar. İnsanların çaresizliği, umut arayışı benim için anlatılmaz bir duygu. Depremin üzerinden 26 saat geçmişti ve güneş yükseliyordu, insanlar enkazların arasında umut arıyordu. Arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bir enkazda, ekiplerin çalışmalarını fotoğraflıyordum. Uzun süren çalışmaların ardından, umut dolu alkışlarla bir bebek çıkartıldı. Daha sonra da annesi çıkartıldı. Orada hüzün gözyaşları, mutluluk gözyaşlarına dönmüştü. İşte çıkartılan o bebek Türkiye ve dünyaya bir umut olmuştu."
"AMAN deprem fotoğrafına verilen ödül ile acımıza ortak oldu"
AA'nın kurucu üyelerinden olduğu AMAN'ın Genel Kurul ve Konferansına AA adına katılım sağlayan Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cerbe Genel Kurulu'nda AMAN'ın dünya medyasında nasıl daha etkili olabileceğini tartıştık. Anadolu Ajansı olarak tecrübemizi paylaşmak istediğimizi belirterek birçok konuda inisiyatif aldık. Üyeler, Anadolu Ajansı'nın AMAN'a katkılarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler." ifadelerini kullandı.
AA foto muhabirine verilen ödül ile AMAN ailesinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yaşanan acıya ortak olduğunu vurgulayan Karakaş, "Hepimizi üzen Türkiye'deki yıkıcı deprem sonrası Anadolu Ajansı'nın çektiği bir fotoğraf, AMAN tarafından 2022-2023 En İyi Fotoğraf Yarışması'nda birinciliği aldı. Depremin yıkıcılığının yanı sıra umut verici bu fotoğraf ile Akdeniz haber ajansları bu ödüle foto muhabiri arkadaşımızı layık görerek acımızı paylaşmış oldu." diye konuştu.
Slovenya Haber Ajansı (STA), AMAN'ın 21. üyesi oldu
AMAN'ın bir yıllık dönem başkanlığını Hırvatistan Haber Ajansı HINA'dan, Tunus Haber Ajansı TAP'a devredilmesiyle başlayan Genel Kurul Toplantısı'nda STA oy birliği ile AMAN'ın 21. üyesi olarak kabul edildi.
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Ayrıca Genel Kurul Toplantısı'nda, bir sonraki AMAN Genel Kurulu'nun İtalyan Haber Ajansı (ANSA) ev sahipliğinde yapılması kararı alındı.
1991 yılında Tunus'ta kurulan AMAN üyeleri arasında Türkiye, Libya, Cezayir, Mısır, Suriye, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Lübnan, Tunus, Filistin, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Moritanya ve Fas haber ajansları yer alıyor.