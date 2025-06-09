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Diyanet İşleri Başkanlığı "En Başarılı Hac Organizasyonu" ödülünü aldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'deki "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde "Elmas" seviyesinde birincilik ödülü kazandıklarını açıkladı.

Sabri Kesen  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Diyanet İşleri Başkanlığı "En Başarılı Hac Organizasyonu" ödülünü aldı

Mekke

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde, Diyanet İşleri Başkanlığı, 100'ü aşkın ülke arasından "En Başarılı Hac Organizasyonu" kapsamında ödüle layık görüldü.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organizasyonun "planlama ve disiplin", "hacı memnuniyeti", "eğitim programları" ve "yenilikçi hizmetler" başlıkları altında dört ana kriterde değerlendirildiğini, tüm kriterlerde en üst seviye olan "Elmas" seviyesinde ödül alındığını belirtti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının son 3 yıl içinde üçüncü defa birincilik ödülünü kazanma başarısı gösterdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödülü ülkemizin almasına vesile olan, tüm bu çalışmalara emek veren başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere ibadet şuuruyla bu çalışmalara katılan, katkı sunan tüm personelimize teşekkür ediyor, ödül vesilesiyle kendilerini tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Rahman'ın misafirlerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah."

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