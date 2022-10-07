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Kurumsal Haberler

AA'dan 'Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması' sempozyumu

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 14 Ekim'de düzenlenecek "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu"nda uygulamadaki telif sorunları ile hukuki çözümler ele alınacak.

Aykut Karadağ   | 07.10.2022
AA'dan 'Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması' sempozyumu

Ankara

AA Hukuk İşleri Müdürlüğünce Genel Müdürlük binasında 4 oturum halinde düzenlenecek "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu"nun açılış konuşmasını AA Genel Müdürü Serdar Karagöz yapacak.

Açılışa TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent de katılacak.

Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu ile haber içeriklerinin telifini korumak ve kamuoyunda bilinç oluşturmak hedefleniyor.

Tüm gün sürecek sempozyumun "Dijital Yayıncılık ve Basın Yayıncılarının Karşılaştıkları Sorunlar" başlıklı ilk oturumunda haberin yayınlanma süreci ve emek boyutu, yeni nesil gazeteciliğin sorunları ve dijitalleşmenin getirdiği problemler ele alınacak. Haberin dijitalleşmesi ve basın yayıncılarının karşılaştıkları sorunlar, konunun uzmanları tarafından masaya yatırılacak.

"Dijitalleşmenin Getirdiği Telif Sorunları", "Basında İktibas Serbestisi" ve "Dijital Korsanla Mücadele" başlıklı diğer oturumlarda ise mevzuat bağlamında hukukçular tarafından çözüm arayışları dile getirilecek.

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