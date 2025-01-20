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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

AA, "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirecek

Anadolu Ajansının (AA) gözünden geçen yıla damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiye Sony marka fotoğraf makinesi ödülü verilecek.

Buğrahan Ayhan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
AA, "Yılın Kareleri" oylamasına katılan 3 kişiyi fotoğraf makinesiyle ödüllendirecek

Ankara

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması devam ediyor.

AA, oylama kapsamında, yarın saat 09.00'da başlayacak ve 1 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek ödüllü bir yarışma da düzenleyecek.

Türkiye genelinden 12 yaş ve üzeri her katılımcıya açık olacak yarışmada, AA çalışanları ile birinci derece yakınlarının başvuruları değerlendirmeye dahil edilmeyecek.

Katılımcılar, yarışma süresi boyunca "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde yer alan fotoğraflar arasından seçim yapıp, fotoğraflara ilişkin yorumlarını yazabilecek.

Katılımcıların en fazla 100 kelimeyle ifade edecekleri yorumlar jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmada, birinciye Sony 6700 16-50 mm fotoğraf makinesi, ikinci ve üçüncüye ise Sony ZV-E10 16-50 mm fotoğraf makinesi ödülleri verilecek.

Yarışma sonuçları, 5 Şubat'ta "yilinkareleri@aa.com.tr" adresinden duyurulacak.

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