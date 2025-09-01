Dolar
41.11
Euro
48.14
Altın
3,474.17
ETH/USDT
4,364.50
BTC/USDT
109,000.00
BIST 100
11,279.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de 5 Türk şirketi yer aldı.

Göksel Yıldırım  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi

İstanbul

Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl, bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan listede, önceki yıl yer alan Türk şirketleri varlıklarını korudu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 43. sırada 3 milyar 541 milyon 261 bin 567 dolar savunma geliriyle ASELSAN yer aldı. TUSAŞ 47, Roketsan 71, ASFAT 78 ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 80. sırada kendisine yer buldu.

Geçen yıl 42. sıradaki ASELSAN 43. basamakta yer aldı, 50. sıradaki TUSAŞ 47. sıraya çıktı. 71. sıradaki Roketsan yerini korudu, 94. sıradaki ASFAT ise 78. sıraya yükseldi. Listede 84. sıradaki MKE de 80. sıraya çıktı.

ASFAT, listede 16 basamak birden yükselerek önemli bir gelişim gösterdi.

İlk 10 şirketin 6'sı ABD'li

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 2 şirket, Birleşik Krallık ve Fransa'dan birer şirket yer aldı.

Lockheed Martin, 68 milyar 390 milyon dolar savunma geliriyle zirvedeki yerini korurken, bu şirketi RTX ve China Aerospace Science and Industry Corporation izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, BAE Systems 6. sırada yer buldu.

Boeing 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, L3Harris Technologies 9 ve Thales 10. sırada yer aldı.

Listede ABD'den 48, Birleşik Krallık'tan 6, Türkiye, Fransa ve Çin'den 5, Almanya'dan 4, Güney Kore ve İsrail'den 3'er şirket yer buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Benzer haberler

Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi

Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e 5 Türk şirketi girdi

MKE, TEKNOFEST Mavi Vatan'da PİRANA KİDA maketi yapma etkinliği düzenledi

Milli gemilerin yeni silahı ihracata hazırlanıyor

Roketsan, TEKNOFEST'te Mavi Vatan'ın geleceğini gençlerle inşa ediyor

Roketsan, TEKNOFEST'te Mavi Vatan'ın geleceğini gençlerle inşa ediyor
"Drone Kubbesi" sahaya çıkmaya hazırlanıyor

"Drone Kubbesi" sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Savunma ekosistemi Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi ile "yıldızlar ligi"ne çıkacak

Savunma ekosistemi Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi ile "yıldızlar ligi"ne çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet