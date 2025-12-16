Dolar
TUSAŞ'tan Airbus'a 500'üncü A320 uçağı sevkiyatı

Bu teslimat, TUSAŞ'ın Airbus için stratejik bir tedarikçi konumuna yükselişinde önemli bir aşama olarak kayıtlara geçti.

Firdevs Bulut Kartal  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
TUSAŞ'tan Airbus'a 500'üncü A320 uçağı sevkiyatı

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Airbus A320 tek koridorlu uçak ailesi için üretilen S18/19 entegre SWIFT gövde bölümünün 500'üncü teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, hem ticari hem de askeri platformlar için sahip olduğu geniş ürün yelpazesiyle Airbus'ın uzun yıllardır güvenilir iş ortakları arasında yer alıyor. Bu işbirliği, zaman içerisinde her yeni iş paketiyle daha da derinleşiyor.

Airbus projeleri, TUSAŞ'ın ticari havacılık portföyü içerisinde en büyük paya sahip programlar arasında bulunuyor. Üretim kabiliyetleriyle birlikte teslimat kapsamının yıllar içinde genişlemesi, iki şirket arasındaki teknik entegrasyonun ve üretim sinerjisinin artmasına önemli katkı sağlıyor.

TUSAŞ, 2023 yılında Airbus için ilk A320 S18/19 Mate SWIFT teslimatını gerçekleştirerek, şirket açısından kritik bir eşiği geride bıraktı. Bu teslimat, TUSAŞ'ın Airbus için stratejik bir tedarikçi konumuna yükselişinde önemli bir aşama olarak kayıtlara geçti. Aralık 2025 itibarıyla toplam üretim ve teslimat sayısı 500'e ulaştı.

Söz konusu başarı, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetlerini, üretim gücünü ve uluslararası havacılık pazarındaki rekabetçi konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

İlk teslimatın ardından üretim kapasitesini hızla artıran TUSAŞ, Airbus'ın yüksek üretim hacmine sahip tek koridorlu uçak programlarından A320 ailesine sağladığı katkılarla küresel uçak yapıları alanındaki konumunu her geçen gün güçlendirmeyi sürdürüyor.

