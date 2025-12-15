Dolar
Ekonomi

Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak

Almanya'nın savunma yeteneklerini artırma kapsamında Airbus’tan 20 adet ilave H145M helikopteri siparişi verdiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Almanya, Airbus'tan 20 ilave saldırı helikopteri alacak

Berlin

Airbus’tan yapılan açıklamada, 2023’te Almanya ile Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) için 82 adede kadar Airbus H145M helikopteri tedarikine yönelik çerçeve anlaşması yapıldığı ve daha önce bu kapsamda 62 helikopterin siparişinin alındığı hatırlatıldı.

Almanya’nın söz konusu anlaşmadaki opsiyonu kullanarak siparişini 20 adet daha artırdığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda siparişin toplam 82 adet H145M hafif saldırı helikopterine çıkardığına dikkati çekildi.

Açıklamada, söz konusu helikopterlerin 72'sinin kara, 10'unun ise hava kuvvetlerinin özel gücüne teslim edileceği kaydedildi.

