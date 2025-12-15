Dolar
Ekonomi

TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin icra kurulu üyesi oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nde (IADI) 3 yıl süreyle görev yapacak.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
TMSF, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin icra kurulu üyesi oldu

İstanbul

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen IADI'nin 2025 Yıllık Genel Toplantısı'nda TMSF 3 yıl süreyle görev yapmak üzere IADI İcra Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında ülkelere rehberlik etmek ve uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan IADI bünyesinde 107 üye ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte toplam 117 kuruluş yer alıyor.

IADI'nin kurucu üyeleri arasında yer alan TMSF, genel kurulda yapılan oylama sonucunda IADI'nin en üst düzeyde karar merci olan İcra Kuruluna seçilirken, bu yılki seçimlerde Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada, Fransa, Polonya ve Brezilya gibi mevduat sigortacılığı alanında önde gelen ülkeler de IADI İcra Kurulunda yer almaya hak kazandı.

