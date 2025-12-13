TMSF, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fon'un mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul
TMSF'den yapılan açıklamada, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.
Açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını öne süren sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.