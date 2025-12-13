Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,124.40
BTC/USDT
90,492.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TMSF, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fon'un mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mücahit Enes Sevinç  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
TMSF, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu

İstanbul

TMSF'den yapılan açıklamada, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV'nin satıldığını öne süren sosyal medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir. Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF'nin internet sitesindeki satış ilanlarının takip edilmesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
16. Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Putin ile görüşme) Barış uzakta değil, onu görüyoruz
Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor
Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi

Benzer haberler

TMSF, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu

TMSF, Habertürk TV'nin satıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu

TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet