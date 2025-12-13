Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,086.50
BTC/USDT
90,344.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

İstanbul

TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.

Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Aydın'da lokanta sahibi fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
Van'da kar etkili oldu

Benzer haberler

TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet