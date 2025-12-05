Dolar
42.51
Euro
49.60
Altın
4,251.47
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi" programı öncesi stantları ziyaret etti -VTR-
logo
Ekonomi

Airbus üretim hızını düşürdü

Havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, kasım ayında müşterilerine bir önceki aya göre daha az uçak teslim etti.

Bahattin Gönültaş  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Airbus üretim hızını düşürdü

Berlin

Airbus'tan yapılan açıklamada, kasımda toplam 72 uçak teslim edildiği bildirildi. ABD’li Boeing'in rakibi Airbus, ekimde 78 uçak teslimatı yapmıştı.

Kasım 2024’te şirket 84 uçak teslimatı gerçekleştirirken bu yılın başından beri müşterilerine 657 uçak teslim etti.

Öte yandan, Airbus, 3 Aralık’ta A320 ailesi için bir tedarikçiden gelen gövde bileşenlerindeki sorunlar nedeniyle daha önce öngörülen 820 yerine 790 yolcu uçağının müşterilere ulaştırılacağını duyurmuştu.

Airbus geçen yıl da hedef olan 800 uçak yerine müşterilerine 766 uçak teslimatında bulunmuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak

Benzer haberler

Airbus üretim hızını düşürdü

Airbus üretim hızını düşürdü

Airbus hisseleri, yüzde 10’dan fazla değer kaybetti

Yazılım güncellenmesi için binlerce Airbus uçağı yere indirildi

Airbus'tan A320'lere yazılım güncellemesi uyarısı

Airbus'tan A320'lere yazılım güncellemesi uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet