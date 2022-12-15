AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması yarın başlıyor
Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2022'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflar, yarın saat 09.00'dan itibaren oylamaya açılacak.
Ankara
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor ve yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 85 fotoğrafı arasından Yılın Fotoğrafları seçilecek.
Her yıl Haber ve Spor kategorilerinde yapılan oylamaya bu yıl üçüncü kategori olarak, Anadolu Ajansının son yıllarda çevre konusunda bilinç oluşturmak için attığı adımların parçası olarak Çevre ve Yaşam da eklendi.
Bu kapsamda oylamada Çevre ve Yaşam kategorisinde 37, Haber kategorisinde 22 ve Spor kategorisinde 26 kare seçkin fotoğraf yarışacak.
Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Çin'e, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Hindistan'dan İskoçya'ya, Afganistan'dan Guatemala'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde beğeniye sunulacak.
Oylamaya katılanlar Çevre ve Yaşam, Haber ile Spor kategorilerinin her biri için en az bir fotoğraf seçebilecek.
Katılımcılar, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla siteye eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün Geleceğe Nefes–Türkiye Yüzyılına Nefes kampanyasından yararlanarak birer fidan sahibi olabilecek.
AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı da katılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.