Yaşam

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan 40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇK) sınırlarında bulunan 5 ayrı kumsaldaki yuvalardan bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağanın denizle buluşturulduğunu bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bulunan 40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ÖÇK olan Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası'ndaki 5 kumsalda nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarını koruma ve izleme çalışmaları yürütüyor.

Bu yıl 5 ayrı ÖÇK kumsalındaki 3 bin 853 yuvada 13 Ağustos itibarıyla 40 bin 285 yavru deniz kaplumbağası denize kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmalara ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Nesli tükenme tehdidi altında olan deniz kaplumbağaları korumamız altında. Yumurtadan çıkan her bir deniz kaplumbağasının sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu yıl 40 bin 285 yavru kaplumbağamızı denizle buluşturduk." ifadelerini kullandı.

"İztuzu Plajı'nda bugüne kadar yaklaşık 760 caretta caretta yuvası gerçekleşti"

Bakanlık açıklamasında görüşlerine yer verilen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Koruma, İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun ise Türkiye'de bulunan 21 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından 5'inin ÖÇK sınırları içinde yer aldığını belirtti.

Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarından caretta caretta ve Nil kaplumbağalarının (Trionyx triunguis) en önemli üreme alanlarından birinin İztuzu olduğunun altını çizen Uzun, bölgenin doğal değerleri ve barındırdığı ekosistemler açısından hassas ve özel bir alan olduğunu ifade etti.

İztuzu'nun 2008'de The Times dergisi tarafından Avrupa'nın en iyi açık alanı ilan edildiğini anımsatan Uzun, şunları kaydetti:

"Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olarak yumurtadan çıkan her bir deniz kaplumbağası yavrusunun sağlıklı bir şekilde denize ulaşması ve neslinin devamı için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Her yıl mayıs ayının başından eylül sonuna kadar deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaları yürütüyoruz. İztuzu Plajı'nda bugüne kadar yaklaşık 760 caretta caretta yuvası gerçekleşti. Yuvalardan çıkan yavru sayısı da günümüz itibarıyla 4 bin 500'ü aşmış durumda. Eylül ayının sonuna kadar bu sayı artacaktır."

