AA ile Reuters'ın alt kuruluşu Screenocean arasında anlaşma imzalandı
Anadolu Ajansı (AA) ile Reuters'ın alt kuruluşu video ve fotoğraf içerik dağıtım platformu "Screenocean" arasında anlaşma imzalandı.
İngiltere
İngiltere'nin başkenti Londra'da Reuters'ın merkez binasında düzenlenen anlaşma törenine, AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel ile Screenocean Genel Müdürü Ali Blake katıldı.
AA ile video ve fotoğraf içerik dağıtım platformu olarak hizmet veren ve 121 yıllık geçmişe uzanan arşive sahip Screenocean arasında imzalanan anlaşmayla, AA'nın videoları uluslararası medya dünyasında daha geniş kitle tarafından kullanılabilecek.
Yüksel, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı olarak global iş ortaklarımız arasına önemli bir markayı daha dahil ettik. Bu yeni işbirliğiyle ajansımızın içerikleri, global ölçekli belgesel, film ve özel yapımlarda daha fazla görünür olacak." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.