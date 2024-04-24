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Kurumsal Haberler

AA ile Reuters'ın alt kuruluşu Screenocean arasında anlaşma imzalandı

Anadolu Ajansı (AA) ile Reuters'ın alt kuruluşu video ve fotoğraf içerik dağıtım platformu "Screenocean" arasında anlaşma imzalandı.

Zuhal Demirci  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
AA ile Reuters'ın alt kuruluşu Screenocean arasında anlaşma imzalandı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'da Reuters'ın merkez binasında düzenlenen anlaşma törenine, AA Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel ile Screenocean Genel Müdürü Ali Blake katıldı.

AA ile video ve fotoğraf içerik dağıtım platformu olarak hizmet veren ve 121 yıllık geçmişe uzanan arşive sahip Screenocean arasında imzalanan anlaşmayla, AA'nın videoları uluslararası medya dünyasında daha geniş kitle tarafından kullanılabilecek.

Yüksel, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı olarak global iş ortaklarımız arasına önemli bir markayı daha dahil ettik. Bu yeni işbirliğiyle ajansımızın içerikleri, global ölçekli belgesel, film ve özel yapımlarda daha fazla görünür olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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