Dolar
28.98
Euro
31.93
Altın
2,035.73
ETH/USDT
2,285.80
BTC/USDT
42,922.00
BIST 100
7,813.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu’nda Spartak Trnava ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'ne ziyaret

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki temasları kapsamında Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile bir araya geldi.

Aşkın Kıyağan  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'ne ziyaret

Viyana

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Ozan Ceyhun’la güncel konuları görüştüğünü söyledi.

Karagöz, "Türkiye ve Avusturya, pek çok yapısal problemine rağmen ilişkilerini çok iyi bir seviyede götürüyor. Burada Büyükelçiliği'mizde Büyükelçi'mizden Türkiye-Avusturya ilişkilerinin geldiği son noktayı da dinleme fırsatı buldum." dedi.

Büyükelçi Ceyhun da AA Genel Müdürü Karagöz’ü elçilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yalnız Avusturya-Türkiye ilişkileri değil genel olarak birçok konuyu konuşmuş olmanın kendisi açısından çok ufuk açıcı olduğunu dile getirdi.

Ceyhun, "Türkiye-Avusturya ilişkileri, hem bu ülkede yaşamakta olan 300 bin civarında insanımız açısından hem de Türkiye’nin çıkarları ama aynı şekilde Avusturya’nın Türkiye ile olan ilişkilerinden kaynaklanan çıkarları açısından da oldukça olumlu bir yönde gidiyor yani her iki taraf da kazanan durumda." değerlendirmesinde bulundu.

AA Genel Müdürü Karagöz, Viyana temasları kapsamında Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz'den Avrupa Haber Ajansları Birliğine "ajansların sorunlarına yönelik çalışılmıyor" eleştirisi
Ankara'da "Refah Sınır Kapısı'nın açılması" talebiyle gösteri düzenlendi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
Malatya'daki konteyner kentte "Hayat İyi Yaşam Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi

Benzer haberler

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'ne ziyaret

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği'ne ziyaret

Avusturyalılar, BM'de Gazze için acil ateşkes tasarısına karşı çıkan hükümete tepkili

Avusturya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için gösteri düzenlendi

BM'ye göre 2021'de dünya genelinde saatte 52 kişi cinayete kurban gitti

BM'ye göre 2021'de dünya genelinde saatte 52 kişi cinayete kurban gitti
Avusturyalı Prof. Dr. Gartner'a göre Batı, İsrail'in nükleer silahlarına göz yumuyor

Avusturyalı Prof. Dr. Gartner'a göre Batı, İsrail'in nükleer silahlarına göz yumuyor
Avusturya'da, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle gösteri düzenlendi

Avusturya'da, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle gösteri düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet