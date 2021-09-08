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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Öztürk ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile buluştu.

Muhammed Boztepe   | 08.09.2021
AA Genel Müdürü Karagöz, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Öztürk ile bir araya geldi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuya bundan sonraki kariyerinde başarı diledi.

Abdullah'ın başarısı dolayısıyla ülkede büyük sevinç yaşandığını belirten Karagöz, sporcuyla masa tenisi oynamak istediğini ifade etti. Karagöz ve Abdullah maç yapmak için sözleşti.

Abdullah ise AA'nın engelli sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Öte yandan AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da Abdullah'ı makamında kabul etti.

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